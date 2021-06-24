Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 312 физических и более 500 юридических лиц, предложенных Кабинетом министров.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте главы государства.

В частности, своим указом Зеленский ввел санкции против Дмитрия Фирташа и харьковского бизнесмена Павла Фукса. Также глава государства ввел в действие санкции в отношении ряда граждан РФ, в том числе главы правления "Газпрома" Алексея Миллера и бизнесмена Олега Дерипаски. Под санкции попал и генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Помимо этого Зеленский своим указом ввел санкции против российских авиакомпаний, в числе которых "Аэрофлот", "Россия", "Уральские авиалинии" и другие.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны утвердил введение санкций в отношении Павла Фукса и Дмитрия Фирташа 18 июня. Секретарь СНБО объяснил решение в отношении Фукса тем, что бизнесмен якобы причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. Что касается Фирташа, то, по словам Данилова, предприятия олигарха поставляют сырье оборонным предприятиям России.

При этом сам Фукс связал введение против него санкций с "местью" секретаря СНБО Алексея Данилова, а у Фирташа отвергли все обвинения, выдвинутые в его отношении ведомством.

"Страна" подробно разбиралась, кто и почему попал под санкции СНБО на последнем заседании органа 18 июня и приводила разные версии о том, какова реальная причина введения ограничений в отношении Фирташа.