Греческая туристическая компания Mouzenidis Travel приостановила свою работу, в связи с этим Министерство иностранных дел Украины пытается организовать помощь украинским туристам в Греции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами работают над решением проблем с поселением в гостиницах и возвращением наших туристов на родину", - говорится в сообщении.

В следствии работы дипломатов 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми в Украину сможет вернуться более 500 граждан.

"Прилагаем максимальные усилия, чтобы ни один украинский турист в Греции не остался на произвол судьбы", - добавили в МИД.

Украинцам напоминают, что во избежание проблемных ситуаций клиенты Mouzenidis Travel перед поездкой в Грецию должны обязательно связаться с отелем для проверки подлинности приобретенного тура.

Для получения помощи в Греции можно обратиться в круглосуточные "горячие линии" Посольства Украины в Афинах: +306932765606 , и Консульства Украины в Салониках: +306907962985.

Напомним, Украина вышла из соглашения с СНГ по туризму.

Также сообщалось, что Израиль открыл границы для украинских туристов.