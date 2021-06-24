Супруга главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко подтвердила, что у ее мамы проводит обыски Служба безопасности Украины.

Об этом она написала в Facebook.

"С уверенностью в своей правоте и торжестве справедливости мы даём оценку тому беззаконию, которое обрушилось на нашу семью, потому что уверены: всякая неправда будет разрушена, ничего нет тайного, что не стало бы явным, и Бог обязательно посрамит лжецов. Моя мама - очень сильный человек, мы и это пройдём, переживем, потому что время "шариковых" непременно закончится", - прокомментировала обыски супруга нардепа.

Напомним, 11 мая Медведчуку и еще одному нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. 13 мая Медведчуку назначили меру пресечения в виде круглосуточного содержания под домашним арестом до 9 июля. После этого председатель политсовета партии анонсировал новые суды.

Утром в четверг, 24 июня, СБУ начало обыски у тещи Медведчука, а также в партийном офисе ОПЗЖ и кабинетах его соратников. Также сегодня правоохранители пытались без решения суда провести обыск в приемной народного депутата.