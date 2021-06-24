Президент Беларуси Александр Лукашенко допускает введение военного положения в республике после введения экономических секторальных санкций Евросоюза.

Видео с заявлением Лукашенко обнародовал Onliner.

"Каково будет ВРП (валовый региональный продукт, - Ред.) после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит", - спросил Лукашенко, обращаясь к (главе Гродненского областного исполкома Владимиру Каранику.

По его словам, санкции ЕС не должны привести проседанию на предприятиях и, если нужно, в республика для этого введут военное положение.

"Пускай Караев (бывший министр внутренних дел, теперь инспектор по Гродненской области, - Ред.) надевает генеральскую форму, вам тоже звание присвоено генерал-майора - и вперед. Военное положение, если нужно. Но никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, ЕС официально ввел секторальные экономические санкции против Беларуси. Санкции ограничивают торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями и вводят ряд других ограничений.

Также сообщалось, что послы ЕС одобрили новые санкции в отношении 78 граждан Беларуси и семь организаций, которые причастны к принудительной посадке самолета в Минске.