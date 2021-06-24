Для того, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсе на бюджетные места при поступлении, абитуриентам необходимо преодолеть порог в 125 баллов.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Кроме этого, как и в прошлом году, на ряд специальностей установлены дополнительные минимальные проходные баллы.

На данный момент на разные специальности абитуриентам нужно набрать такие минимальные конкурсные баллы:

140 баллов - для поступления на бюджет или контракт для получения младшего бакалавра, бакалавра областей знаний 08 "Право", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения";

130 баллов - для поступления на бюджет или контракт для получения магистра по специальности 226 "Фармация, промышленная фармация";

150 - для специальностей 221 "Стоматология", 222 "Медицина", 228 "Педиатрия", кроме поступающих с конкурсным баллом выше 175.

Напомним, в текущем году более 30% абитуриентов не сдали Внешнее оценивание по математике. По физике с заданиями не справились 8% сдававших тест, по английскому языку - 10%.

Ранее мы также писали о минимальных баллах, по которым идет отсчет "сдал/не сдал" для внешнего независимого оценивания по семи предметам. Среди мы указывали такие:

Украинский язык и литература - 22, порог "сдал/не сдал" не преодолели 8,32% участников тестирования;

история Украины - 25, порог не преодолели 13,19%;

биология - 22, порог не преодолели 5,51%;

английский язык - 17, порог не преодолели 7,35%;

немецкий язык - 17, порог не преодолели 11,4%;

французский язык - 17, порог не преодолели 7,8%;

испанский язык - 17, порог не преодолели 11,3%.

Ранее мы также отвечали на пять главных вопросов по результатам ВНО в 2020 году.