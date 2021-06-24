Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита Евросоюза заявил о необходимости наладить диалог с Россией для безопасности всего континента.

Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Мы не можем мириться с отсутствием диалога с Россией. В этом диалоге необходимо защищать интересы европейских стран и делать это с требовательностью", – говорит французский лидер.

По его словам, контакты с Россией необходимы "для стабильности всего европейского континента". При этом ЕС не отступит от своих ценностей и интересов.



"Это лучше, чем реагирование на каждый отдельный случай", – указал Макрон.



Он также выразил надежду что у Евросоюза "сложится требовательный и амбициозный диалог с Россией, при координации и единстве внутри ЕС".



Это предложение поддержал канцлер Австрии Себастьян Курц.



"Я очень рад, что наконец-то есть движение в направлении диалога с Россией. Некоторое время назад состоялся саммит Байдена с Путиным. Тогда я не только приветствовал этот саммит, но также требовал, что должен состояться разговор между Евросоюзом и Россией. Мы ближе к России, географически ближе, чем США, мы не можем ограничиться тем, чтобы наблюдать, как Россия и США ведут диалог", – сказал он.



Курц также добавил, что многие темы, в частности Украина, касаются ЕС больше, чем США.



Как указал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, он не против возможной встречи президента России Владимира Путина с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако сам в ней участвовать не будет из-за дела MH17.



Негативно восприняли идею о сближении с РФ главы правительств Литвы и Латвии.



"Попасть в ловушку один-два раза может быть несчастьем, но постоянно попадать в нее просто безответственно! Предложение восстановить саммиты ЕС с участием Кремля в то время, когда режим Путина становится все более и более тоталитарным, только докажет Кремлю, что насилие себя оправдывает", – написала премьер Литвы Ингрида Шимоните в Twitter.



Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что диалог Евросоюза с РФ возможен только после решения проблем Крыма и Донбасса.



"Если мы хотим открыть диалог с Россией на уровне лидеров, необходимы конкретные шаги с российской стороны. Диалог прекратился в 2014 году на фоне незаконной аннексии Крыма. На Донбассе продолжаются боевые действия. Это проблемы, которые следует решить, и тогда мы можем говорить с Россией ", – утверждает он.

Ранее о важности прямого диалога с РФ высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. По словам Меркель, страны ЕС вместе должны создать механизмы, чтобы отвечать на "многочисленные российские провокации".

В Кремле заявили, что Россия готова к возобновлению диалога с Европейским Союзом. То есть, на предложение канцлера об установлении диалога между ЕС и РФ отреагировали положительно.