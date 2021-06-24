Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн подтвердил слова российских коллег о том, что судно береговой охраны РФ открыло огонь около берегов аннексированного Крыма во время инцидента в среду, 23 июня.

По словам военнослужащего, российские войска действительно открывали предупредительный огонь в районе дислокации британского судна.

"За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту", - заявил капитан Оуэн газете Daily Mail.

Отметим, что британская сторона отрицала открытие огня российскими военными возле места нахождения эсминца Defender.

Телеграм-канал "Политика Страны" прокомментировал эту ситуацию.

"Отметим, что позиция британских властей, которые до сих пор отрицают стрельбу, в этом контексте выглядит довольно странной. Не исключено, что они сознательно пытаются несколько смягчить конфликт. Возможно, по настоятельному совету американцев. Интересно в этом плане заявление премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который счёл нужным напомнить, что в отношениях Британии и России бывали времена и похуже", - говорится в публикации.

Ранее сегодня телеканал BBC, журналист которого находился на судне, показал видео, снятое с борта эсминца во время вчерашнего инцидента в Черном море. На нем, в частности, показано, как российские военные предупреждают британцев о том, что откроют огонь, если корабль не покинет территорию вблизи с Крымом. И судя по снятым журналистами кадрам, выстрелы береговой охраной РФ действительно производились. Однако на видео сказано, что огонь ведется далеко от британского эсминца.

Ранее "Страна" приводила подборку реакций британской прессы на инцидент у берегов Крыма.