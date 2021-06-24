Главное Научно-экспертное управление Верховной Рады Украины сегодня обнародовало разгромный вывод по президентскому законопроекту об олигархах.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

ГНЭУ считает основную идею законопроекта и, соответственно, все его положения в целом сомнительными с точки зрения их соответствия ст. ст. 8, 19, 106 и 107 Конституции Украины.

"Анализ положений Конституции Украины свидетельствует о том, что ни ст. 106, ни другие ее предписания не уполномочивает президента Украины принимать, утверждать или "вводить в действие" своими указами решения, которыми определенные граждане Украины будут относиться к категории тех, для кого предусмотрены специальные правовые ограничения и дополнительные (по сравнению с другими гражданами Украины) обязанности", - говорится в выводе ГНЭУ.

Также, юристы отметили, что в соответствии с ч. 1 ст. 107 Конституции Украины СНБО является координационным органом "при президенте Украины", а его решения, в соответствии с ч. 7 ст. 107 Конституции Украины, вводятся в действие соответствующими указами президента Украины, из чего следует, что "этот орган не может наделяться полномочиями, которыми сам президент Украины не наделен".

ГНЭУ отмечает, что согласно законопроекту, решение о признании лица олигархом и внесение его в Реестр олигархов принимается СНБО на основании представления Кабинета Министров Украины, члена Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национального банка Украины, СБУ или Антимонопольного комитета Украины. Более подробно процедура рассмотрения вопроса и принятия решения в законопроекте не регулируется.

По мнению парламентских юристов, такая процедура рассмотрения вопроса о признании лица олигархом имеет признаки неправовой процедуры и закладывает возможности для злоупотреблений.

Ведь на стадии изучения соответствующего вопроса, внесенные предложения в СНБО, рассмотрения этого предложения и принятия решения соответствующее лицо не ставится в известность о рассмотрении вопроса по нему (несмотря на то, что фактически решается вопрос о введении в отношении него запретов и ограничений), не предоставляется возможность принять участие в соответствующей процедуре, предоставить устные или письменные объяснения и т.п., что обычно является элементом любой процедуры, а это влечет за собой ограничение прав личности.

Кроме этого, проект не содержит предохранителей от возможного выборочного применения соответствующей процедуры, считают юристы Рады.

Они также добавили, что под описание олигарха по проекту закона может попасть фактически любой представитель большого или даже среднего бизнеса.

Принятие этого проекта создаст ряд проблем практического характера в обществе, резюмировали юристы.

Напомним, 20 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обнародование законопроекта об олигархах. По словам главы государства, те, кто окажется в реестре олигархе, должны попасть под санкции не сразу.

В среду, 2 июня, законопроект об олигархах внесли в Верховную Раду Украины. Законопроект был обозначен как президентом как неотложный. На следующий день проект закона об олигархах появился на сайте Верховной Рады. Понятие "олигарх" в нем обозначается как лицо, имеющее значительную экономическую или политическую роль в общественной жизни. Срок действия этого законопроекта, в случае его принятия, будет ограничен 10 годами, а сам документ является основой для будущих антитрастовых законов, законов о лоббизме и других нормативно-правовых актов, которые призваны переформатировать экономические и общественные отношения в Украине.

Однако, 17 июня комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС изучил президентский законопроект №5599 об олигархах и пришел к выводу, что документ нужно доработать.