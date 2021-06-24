Тарифы на коммуналку со следующего отопительного сезона хотят считать по-новому.

На сайте Минрегиона появилось сразу несколько проектов правительственных постановлений, которыми предлагается изменить формулу для тарифов на отопление и воду.

Нововведений несколько.

К, примеру, хотят подсократить "пачку платежек", которую только недавно увеличили, выделив отдельные квитанции за абонплату. А также, что крайне важно для получателей субсидий, - переписать социальные нормы потребления коммунальных услуг.

Еще одно нововведение - в тарифы на отопление и воду предлагается включить расходы на оборудование домов счетчиками.

Что, по словам эксперта энергорынка Олега Попенко, может добавить к годовой платежке от 500 до 2 тысяч гривен.

То есть, к рекордному росту ценников на коммуналку, который уже спрогнозировали эксперты и подтвердил в своем прогнозе социально -экономического развития Кабмин, добавляются новые составляющие.

Разбирались, как будут работать новые формулы Кабмина по тарифам.

Тепло по счетчику в домах без счетчика

На официальном сайте Минрегиона выставлено на общественное обсуждения сразу два проекта, касающихся коммуналки.

Один из них под вполне "дружелюбным" названием - "О социальной защите потребителей коммунальных услуг".

Правда, при ближайшем рассмотрении мер, которые бы защищали потребителей нам обнаружить не удалось.

Главное, что предлагается в этом документе - переписать социальные нормы потребления коммунальных услуг.

Социальные нормы по коммуналке важны для получателей субсидий. Собственно, бюджетная компенсация по ЖКХ покрывает исключительно расход тепла, воды, газа и др. По социальным нормам. Если потребление больше - человек оплачивает «лишние» объемы уже со своего кармана.

Ранее власти уже не раз экспериментировали с социальными нормами, сокращая их, чтобы таким образом сэкономить на субсидиях.

Что предлагается в этот раз?

Важное нововведение - отмена социальных норм по отоплению для домов, которые не оборудованы приборами учета.

Сейчас есть две социальные нормы потребления по теплу. Первая - для домов со счетчиками. Так норма составляет 0,0383 гигакалории на квадратный метр в месяц. И эту цифру предлагается оставить неизменной.

Вторая норма - для домов без счетчиков. Ее считают по специальной формуле: прожиточный минимум умноженный на количество проживающих в квартире (максимум - 2) разделить на социальную норму отопительной площади (62,52 квадратных метра). То есть, по мере увеличения прожиточного минимума, социальная норма по отоплению в домах без счетчиков тоже росла.

Но теперь ее предлагается вообще убрать, а оставить только норму для домов со счетчиками - 0,0383 гигакалории на квадратный метр. А будете вы получать такое количество гигакалорий или нет - вопрос десятый. Так как счетчика нет, проверить это попросту невозможно.

При этом до установки в таких домах счетчика социальные нормы по отоплению для них будут ежемесячно корректироваться коммунальщиками - в зависимости от фактической поставки тепловой энергии, температуры воздуха и т.д.

То есть, если зима будет теплой, коммунальщики могут снизить социальную норму, и, соответвенно, уменьшиться субсидия по отоплению.

Доплата за счетчики

Тему со счетчиками Минрегнион развивает в другом своем проекте. Им предлагается внести изменения в Порядок формирования тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотвод.

В документе, в частности, указано, что источником инвестиционной программы, связанной с закупкой и оснащением домов узлами коммерческого учета тепловой энергии, горячей воды, является часть прибыли, которая включается в тариф на поставку тепловой энергии. Также в тарифе должны будут учитывать затраты на содержание индивидуальных тепловых пунктов (в домах, где они есть).

То есть, за счетчики и ИТП потребители будут платить со своего кармана.

При этом нововведение распространяется только на дома, где приборов учета на сегодняшний момент нет. В многоэтажках со счетчиками, даже если их установили коммунальщики (а ранее предприятия закупали приборы учета за свой счет) никакой "доплаты" в тарифе не будет. И жильцы не должны будут компенсировать поставщикам услуг средства, потраченные на счетчики.

Таким образом, в Украине появятся сразу два вида тарифов - с учетом затрат на счетчики и без них.

Платить по "тарифу без счетчика" потребители будут до тех пор, пока их дом не оборудуют прибором учета.

Затем их переведут на тариф без счетчика.

При этом обязанности по установке счетчиков - по-прежнему на поставщиках услуг.

Как подсчитал Олег Попенко, всего на оборудование украинских домов счетчиками понадобится немалая сумма - порядка 8 млрд гривен (2,06 млрд на установку приборов учета по теплу, 4 млрд - по горячей воде, 1,7 млрд - по холодной воде).

На данный момент лучше всего обстоят дела со счетчиками по теплу - ими уже оборудовано 81% всех украинских многоэтажек.

Но вот жильцам остальных почти 20% домов придется доплачивать за счетчики в тарифе на отопление. Причем, суммы не копеечные.

"Стоимость счетчика в среднем от 40 тысяч до 100 тысяч гривен, в зависимости от количества абонентов. Прибор учета на дом на 80 квартир стоит порядка 65 тысяч, то есть, на каждую квартиру - 800 гривен", - говорит Попенко.

Со счетчиками по горячей воде в Украине всего 17% домов. Остальным - придется доплачивать за счетчики. Стоимость такого прибора учета - до 50 тысяч гривен. То есть, в том же дома на 80 квартир каждому придется сбросится по 625 гривен.

По холодной воде счетчики установлены в 74% домов. Тем, у кого их нет, в тариф заложат дополнительные расходы на прибор учета, который может потянуть до 40 тысяч гривен. В случае с домом на 80 квартир, это еще плюс 500 гривен к платежке.

Итого, если в доме вообще нет счетчиков, придется доплатить в общей сложности почти 2 тысячи гривен. Эту сумму заложат в тариф (скорее всего, он будет годовым, то есть, каждый месяц - плюс около 170 гривен).

"Добавьте ещё, что остаются не полностью отрегулированными взаимоотношения в многоквартирном доме.

По факту, счётчики тепла - это собственность жителей дома. То есть, после установки приборов учета теплокоммунэнерго должны передать их на баланс дома. Но из 180 тысяч украинских домов ОСМД создали только около 36 тысяч, и кому передавать эти счетчики в остальных многоэтажках - непонятно. А, если коммунальщики их не передадут, это будет прямым нарушением законодательства", - говорит Попенко.

Уберут лишнее?

Минрегион предлагает и еще ряд изменений.

В частности, хотят сократить количество платежек (которое не так давно увеличили). Речь идет о начислениях за обслуживание и замену счетчиков. Их предлагается не выпивывать отдельной платежкой, а включать в абонплату.

"То есть, платить меньше не станет никто, просто на один платёж меньше будет", - говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Еще одно готовящееся нововведение - пересмотр подхода к формированию тарифов на коммунальные услуги.

"Вместо нормативного метода планирования затрат топлива для производства тепла хотят учитывать среднее значение фактических затрат за последние три года, но не выше, чем за предыдущий год. Если правильно это применять, то расходы на ресурс в тарифах должны уменьшиться. Это хорошая идея, которая позволит убрать приписки из тарифов. Ведь по нормативной методике закладывается того же газа заметно больше, чем расходуется фактически. А остальное - идет коммунальщикам в карман", — пояснил нам Скубченко.

Впрочем, пока неясно, как этот пункт будет выполняться на практике, и будут ли в итоге хотя бы небольшие скидки для потребителей.

"У нас до сих пор остается действующим постановление, Кабмина, в котором прописывается, что в тарифы на отопление включается средняя стоимость газа за прошлый отопительный сезон. Но тарифы собираются увеличивать под новую, фактическую, а вовсе не прошлогоднюю цену. То есть, идет прямое нарушение правительственного постановления", — говорит Скубченко.

К слову, пересмотр тарифов на от отопление уже начался. Буквально на днях в Черновцах заявили о повышении тарифов на тепло в среднем на 70%. "Тариф изменится в высшую сторону. Ориентировочно на 70%", - заявили в "Черновцытеплокоммунэнерго". Тепловики оправдываются: тариф на отопление у них не пересматривали три года, и он был одним из самых низкий в Украине, что вгоняет предприятие в убытки. До начала отопительного сезона коммунальщики планируют подать местным властям расчеты по новым тарифам и надеются, что их утвердят.