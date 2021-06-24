Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила официальный запрос в Международную организации уголовной полиции Интерпол с просьбой объявить в розыск бывшего главу правления Приватбанка Александра Дубилета, который проживает в Израиле.

Об этом исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук рассказал "НВ".

Однако точную дату, когда было направлено обращение с просьбой объявить Дубилета в международный розыск, Грищук назвать отказался.

Напомним, 23 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении Дубилету в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге.

В тот же день источники из окружения Дубилета сообщили "Стране" что экс-глава правления "Приватбанка" находится за пределами Украины.

29 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило Дубилета в розыск. Между тем, по словам адвоката Дубилета, он имеет гражданство Израиля, где и проживает постоянно.

Также сообщалось, что в начале июня Антикоррупционный суд заочно арестовал Дубилета. Если он вернется в Украину, то его задержат, но не сразу возьмут под стражу, а доставят в суд для избрания меры пресечения.