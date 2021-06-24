В четверг, 24 июня, телеканал 1+1 обнародует большое интервью с президентом Владимиром Зеленским в рамках программы "VIP с Натальей Мосейчук". Оно продлится около часа. Начало в 21:25.

Телеведущая и президент встретились под открытым небом, в Мариинском парке. В анонсе сообщалось, что были затронуты следующие темы: олигархи, встреча Байдена и Путина в Женеве, отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком, коммуникация с Кремлем, что мешает провести кардинальные реформы.

Как рассказала Наталья Мосейчук, Владимир Зеленский быстро согласился на интервью, но его пришлось несколько раз переносить В последний раз оно чуть не сорвалось из-за погоды, поскольку обещали дождь.

Ранее интервью Наталье Мосейчук давала первая леди. В ходе часовой беседы Елена Зеленская раскрыла ряд вопросов - рассказала, что она думает о продаже своих сериалов в Россию, как относится к тому, что ее мужа называют клоуном, и к тому, что на День Победы в Киеве зиговали нацисты.

"Страна" следит за интервью Владимира Зеленского. Самое главное и интересное мы публикуем в этом онлайне. Материал обновляется.

Интервью с Владимиром Зеленским

21:50 Началась лирика - показывают видео с отцом Зеленского, который говорит, что президент постарел. Зеленский не обиделся: "Вы сказали правду".

21:46 На вопрос об уголовных делах на Порошенко, Зеленский ответил: "Он мне не интересен". При этом тут же заявил, что недавние данные о Порошенко, которые всплыли на пленках журналиста Дениса Бигуса, это "государственная измена". "Они перешли кровавые линии и зарабатывали на смерти военных. Это мое мнение, но не приговор суда".

21:45 Журналистка заявила, что преступления Медведчука, за которые на него наложили санкции, не доказаны. Зеленский заявил, что у него "есть информация".

21:43 Президент назвал фейком отказ американцев предоставлять экстренную военную помощь Украине. "Военная помощь точно увеличилась".

На самом деле в США действительно отказались выделять Украине дополнительные средства на оборону после того, как Россия отвела войска от границы.

21:41 Зеленский говорит, что поедет к Меркель, чтобы обсудить "Северный поток-2". Затем поедет к Байдену обсуждать то же самое, а также вопросы безопасности. Потом Донбасс, Крым и "вопрос украинского флота". "Есть и экономические вопросы, сотрудничество с МВФ". Президент говорит, что будет ставить вопросы об увеличении военной и финансовой поддержки.

21:40 "Об Украине говорят - и это самое важное", - Зеленский подвел итоги последних (неудачных пока) движений Украины в НАТО.

21:37 Зеленский комментирует встречу Путина и Байдена. Подтвердил, что об Украине в НАТО говорили "одним мазком". "Точно никто никому не продавал Украину. США знают мое резкое отношение к этому".

21:35 "СНБО это один из видов оружия, и я его использую".

21:34 Зеленский извинился за то, что сказал по-русски слово "сбитый летчик".

21:33 Президент заявил, что не помнит, кто подсказал ему идею задействовать СНБО как инструмент санкций. Говорит, что это было "командное решение".

21:31 Зеленский признал, что ведет борьбу с Конституционным судом. И пожалел, что "потратил два года". Вспомнил, что встречался с главой КСУ Тупицким.

И говорит, что заблокировал работу Конституционного суда, чтобы тот, в частности, не отменил закон о языках.

21:29 Говорит, что нужно перезагружать судебную систему - и два закона об этом уже в Раде.

21:28 Зеленский не согласился с постановкой вопроса, что у него в руках сосредоточена абсолютная власть. И поупрекал депутатов, которые заваливают президентские законопроекты правками.

21:25 Интервью началось.