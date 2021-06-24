Концерт популярного российского рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) в Киеве в пятницу и субботу, 25 и 26 июня, состоятся.

Об этом "Стране" сообщили представители столичной концертной площадки Stereo Plaza.

"Все будет. Приходите завтра", - заявили на горячей линии StereoPlaza.

Напомним, в сентябре 2017 года Служба безопасности Украины запретила Басте въезд в Украину на три года из-за незаконного посещения аннексированного Крыма. По истечении этого срока, в сентябре 2020 года, СБУ исключила исполнителя из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, в связи с чем въезд рэперу в Украину стал снова открыт.

В мае этого года Баста приехал в Киев. На визит артиста в украинскую столицу обратил внимание обвиняемый в убийстве радикал Сергей Стерненко. В своих социальных сетях он написал, что рэпер якобы "поддерживает оккупацию Крыма". Также Стерненко заявил, что Баста обедал в киевском ресторане "Мокко" в центре города.

Помимо этого радикал пообещал, что за любую информацию о перемещении и нахождении российского исполнителя "неравнодушные граждане" дадут около 1000 долларов.

Позже к ресторану пришел другой националист. Там он набросился на Басту с вопросом о том, "чей Крым", однако вскоре мужчину оттеснили охранники артиста. Через некоторое время после инцидента рэпер рассказал своим подписчикам в Instagram, что находился в Киеве с частным визитом, навещал "родных, близких без каких-либо прецедентов". Кроме этого он пошутил, что "сам бы пришел" туда "где можно сдаться за косарик", имея в виду сообщение Стерненко.

Эти события происходили почти за два месяца до запланированных на 25 и 26 июня в Киеве концертов Басты. Тогда "Страна" разбиралась, смогут ли украинские националисты сорвать выступления российского исполнителя.