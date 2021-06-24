В Великобритании заявили, что отношения королевства с Россией были и хуже, чем сейчас, после инцидента с британским эсминцем в водах Черного моря возле аннексированного Крыма.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Bloomberg.

По словам главы британского правительства, Великобритания и ее союзники не признают Крым территорией России после аннексии полуострова в 2014 году у Украины. Инцидент с эсминцем показал растущую напряженность между напряженность между королевством и РФ.

Однако Джонсон не согласен с тем, что отношения между государствами достигли самой низкой отметки, поскольку лично помнит время, когда взаимоотношения между Лондоном и Москвой были еще хуже.

"Я могу вспомнить времена в своей жизни, когда все было намного хуже", - сказал премьер-министр.

Напомним, 23 июня британский эсминец зашел в воды Черного моря возле аннексированного Крыма. Российские военные выпроводили его со стрельбой и бомбометанием.

"Страна" подробно проанализировала, что пишут об инциденте в британской прессе.

Между тем в МИД РФ заявили, что РФ готова защищать свои границы не только политико-дипломатическими, но и военными средствами.