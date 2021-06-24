На сайте Нацполиции сегодня, 24 июня, появилось довольно откровенное интервью - о том, как ведомство проводит разведку по социальным сетям.

Детали своей работы поведал начальник управления уголовного анализа Донецкой области Артем Белевский.

Он занимается в этом ведомстве особым видом разведки - на основе открытых источников. И следит не только за жителями Украины, но и за населением "ДНР/ЛНР".

Этот метод более известен сегодня как OSINT - Open source intelligence. И широко применяется в разведках государств НАТО и Европейского союза.

"Страна" проанализировала, какие тайны приоткрыл правоохранитель. И можно ли уберечься от "всевидящего ока" OSINT.

80% информации - из соцсетей

По словам Белевского, три года назад было создано подразделение, которое перенимает опыт спецслужб Евросоюза. За основу взяты концепция и методологию OSINT - разведка на основе открытых источников.

Сотрудник Нацполиции свою деятельность называет "разведкой в интернет-пространстве".

"Мы обеспечиваем информационно-аналитическое сопровождение оперативной деятельности различных служб криминального блока полиции, получая для них нужную информацию из открытых источников. Так сказать, осуществляем разведку в интернет-пространстве", - говорит специалист.

При этом полицейские могут, говорит Артем Белинский, "получать любые сведения, даже не выходя из кабинета".

Это возможно, поскольку у силовиков есть доступ к различным государственным базам данных. Но главный фактор изучения - социальные сети, где, по словам Белевского - 80% информации, которая обычно интересует правоохранительные органы.

Составление досье на человека происходит очень быстро - за считанные минуты, откровенничает полицейский.

"За несколько минут получаем нужную информацию, обрабатываем ее и создаем аналитический продукт - отчет о событии, досье на человека и тому подобное", - поделился Белевский в интервью.

Как полиция следит за "ДНР" и "ЛНР"

Отдельное большое направление работы аналитиков из Нацполиции - слежка за неподконтрольными территориями.

"До недавнего времени наша служба была единственной в стране, имеющей возможность проводить мероприятия на оккупированной территории. Несколько месяцев назад подразделение уголовного анализа была создано в полиции Луганской области", - заявил Белевский.

Первое направление деятельности весьма интересное - это сбор данных о непричастности ВСУ к обстрелам "ДНР" и "ЛНР", а также диверсиям.

"Случается, что на оккупированной территории местные совершают преступления, а потом обвиняют ВСУ в диверсии. Поэтому мы собираем доказательства непричастности наших военных к таким событиям. Это же касается и обстрелов", - сообщил полицейский.

Слова Артема Белевского вызывают закономерный вопрос: а где эти доказательства?

Обвинения в том, что украинская армия ведет диверсионную деятельность в ОРДЛО или обстреливает гражданские объекты, звучали оттуда уже сотни раз. Однако украинские власти редко вообще комментируют такие инциденты (или же просто говорят, что все это неправда).

Резонно предположить, что если бы доказательства непричастности украинских военных активно собирались властями, то их бы несколько чаще предавали огласке.

Пока же украинские власти даже не открывают уголовных дел по таким инцидентам - при установленных жертвах. Например, так было с погибшим от удара беспилотника ребенком, смерть которого подтвердила ОБСЕ.

Также полицейские с помощью соцсетей ищут информацию о сепаратистах. "В настоящее время мы работаем над сбором информации в отношении лиц, причастных к совершению преступлений на заводе "Изоляция", который боевики превратили в тюрьму", - говорит Белевский.

Это значит, что украинская полиция активно ведет мониторинг соцсетей в "ДНР" и "ЛНР", собирая досье на местных жителей.

Что такое OSINT?

В странах НАТО этим термином называют разведку по открытым источникам. Правда, последние годы методика все шире используется не только в спецслужбах, но и в медиа (хотя многие из тех, кто на этом специализируется, как считается, тоже курируются спецслужбами).

Например, по Open source intelligence работает организация "Беллингкет", которая известна своими расследованиями, направленными главным образом против Москвы.

В Украине эту технологию начали внедрять в 2015-2016 годах. Ее продвигал советник (а позже заместитель) министра информационной политики, пиарщик Дмитрий Золотухин.

Также на базе OSINT работают подконтрольные властям ресурсы, связанные с войной на Донбассе: "Миротворец", "Информнапалм" и другие. "Миротворец", к слову, занимается тем, о чем говорил выше и полицейский аналитик Белевский: собирает досье на сепаратистов.

Теперь, как видим, разведкой по открытым источникам занялись и в Нацполиции. Причем очень плотно.

Донецкий юридический институт МВД, который после событий на Донбассе переехал в Кривой Рог, в прошлом году выпустил данные научного семинара о защите данных в интернете.

Там целая глава посвящена OSINT. По мнению участников семинара, из-за развития этой системы разведки анонимность в интернете - это сегодня уже миф.

"Алгоритмы (OSINT) круглосуточно скачивают данные с социальных сетей, форумов и блогов... Анализируя с помощью скриптов эту информацию, можно узнать очень много о жизни практически каждого интернет-пользователя - от уровня его зарплаты и места, где он провел летний отпуск, до предпочтений в еде и отношений с одноклассниками. К использованию такого анализа сегодня приобщаются как органы полиции, так и коммерческие структуры, которые исследуют рынок", - говорится в исследовании вуза, входящего в структуру МВД.

То есть полиция сегодня, судя по этой цитате, занимается массовым сбором данных об украинцах в соцсетях. Где, по мнению авторов семинара, сегодня царит полная "безанонимность".

"Такое понятие как безанонимность в интернете используется и органами полиции для расследования и раскрытия преступлений, получения доказательств и аналитической обработки полученной информации", - говорится в документе.

Ученые также дают совет, что делать, дабы уберечься от слежки.

"Очень простое правило - не размещать в локальной интернет-сети то, за что может быть стыдно. Но и здесь срабатывает эффект, о котором говорят психологи: человек не осознает того, что его публикации уже находятся в открытом доступе для миллиона пользователей".