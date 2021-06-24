После того, как футбольная сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020, где встретится со Швецией, а сборная России покинула чемпионат, в Госдуме РФ предложили организовать между ними товарищеский матч и выяснить, кто же окажется сильнее. Такую идею озвучил член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, передает Sports.ru.

"Для того чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина - надо организовать товарищеский матч. Не надо их сравнивать: российская сборная в не самой лучшей форме. Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия - Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол", - сказал Свищев.

Напомним, сборная России крупно проиграла в Копенгагене и покинуда Евро-2020 с последнего места в группе В.

Как сообщалось, 21 июня сборная Украины проиграла Австрии в решающей встрече группового этапа Евро-2020. После этого шансы нашей команды на попадание в плей-офф были небольшими, однако в итоге Украина все же будет играть в 1/8 финала Евро-2020. Такую возможность украинцам подарила сборная Швеции, выиграв у поляков. После этого посол Швеции опубликовал мем о выходе Украины в плей-офф Евро-2020.