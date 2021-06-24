Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову провести закрытое совещание относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой информированный источник, близкий к аппарату СНБО.

"Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову провести в аппарате СНБО закрытое совещание по вопросу выполнения протокольного решения СНБО, принятого на заседании Совета 4 июня 2021 года, относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины", - сообщил источник.

Напомним, 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о том, что СБУ проверят 134 граждан Украины, которые находятся под санкциями США. По его словам, в США есть несколько институтов, которые вводят санкции в отношении граждан других стран и одна из них - Минфин. Также он сообщил, что СНБО поручил СБУ, Кабмину, Службе внешней разведки проверить всю информацию о всех 134 украинцах, попавших под санкции США.

Кроме этого, 18 июня СНБО ввел санкции в отношении Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, а также физических и юридических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya.