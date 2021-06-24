В России отели, санатории и детские лагеря Краснодарского края с 1 июля будут принимать отдыхающих только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию. А с 1 августа поселение будет возможно только для предъявилетей сертификата о вакцинации. Такое заявление сделал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, такое решение было принято на заседании оперштаба с участием представителей гостиничного бизнеса. Губернатор констатировал рост числа заболевших Covid-19 и госпитализаций в регионе.

"В связи с этим приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях, только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса", - написал он.

При єтом губернатор добавил, что через месяц ограничение станет еще более жестким.

"С 1 августа ужесточить эту меру - принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания", - сообщил губернатор.

Напомним, на территории Краснодарского края расположены самые популярные российские курорты - Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик и другие.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин не поддержал введение обязательной вакцинации от коронавируса.

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