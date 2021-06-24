В четверг, 24 июня, Европейский Союз официально принял экономические секторальные санкции в отношении Беларуси. Среди прочего они касаются нефтеторговли.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Санкции ограничивают торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, запрещают прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт любому лицу в Белоруссии оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных в первую очередь для использования средств связи.

Кроме того, запрещается передача технологий и оборудования для прослушки и перехвата интернет- и телефонных коммуникаций, передача товаров и технологий военного и двойного назначения.

Для Беларуси ограничивается доступ на финансовые рынки ЕС, запрещаются слуги страхования для белорусских властей. Также Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе.

Введение санкций прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Введённые секторальные санкции ЕС против Беларуси будет болезненным для ее экономики, так как бьют по крупнейшим статьям экспорта страны.

Но ключевое (по крайней мере с точки зрения Украины) другое - не введены санкции против газотранспортной системы Беларуси.

А значит - российский газ продолжит прокачиваться через республику. И, после запуска Северного потока-2 и истечения срока действия контракта Украины и России по транзиту в 2024 году, может полностью заменить украинский транзит газа", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня, послы стран-участниц Европейского Союза одобрили новые санкции в отношении 78 граждан Беларуси и семь организаций, которые причастны к принудительной посадке самолета в Минске.

Также сообщалось, что расширили санкции в отношении Минска и власти США.