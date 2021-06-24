В правительстве Великобритании не исключают, что в будущем британские корабли вновь будут ходить в водах Черного моря неподалеку от Крымского полуострова.

Об этом журналистам сообщил государственный секретарь в министерстве окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.

"Конечно, да... Мы никогда не признавали аннексию Крыма, это были украинские территориальные воды. В соответствии с международным законодательством вы можете выбирать самый короткий, самый быстрый путь из одной точки в другую. Эсминец "Дефендер" шел в украинских территориальных водах, следуя в Грузию, и было логично идти таким путем. Это вполне нормально и обычно", - говорит Юстис.

Кроме этого, по словам Юстиса, журналист BBC, находившийся на борту эсминца, был неправ, когда сообщил о том, что российские военные действовали агрессивно, добиваясь от британского корабля смены курса.

"Все выглядело иначе", - заявил он.

Журналист ранее сообщал, что "Дефендер" продолжил переход в территориальных водах возле Крыма, в 12-мильной зоне и не сменил курс, несмотря на маневры российских кораблей.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что российские суда следили за проходом эсминца УРО "Дефендер" ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма и передали его экипажу информацию о проведении учений неподалеку.

"В соответствии с установившейся практикой российские корабли следили за его проходом, и он был поставлен в известность о проводимых в ближайших окрестностях учениях", - заявил Уоллес.

По словам Уоллеса, эсминец участвовал в "плановом переходе" из Одессы в Грузию через Черное море.

"Как является нормальным на этом маршруте, он вошел в признанный на международном уровне коридор разделения движения. Он безопасно покинул этот коридор в 09:45 по британскому времени (11:45 по Киеву - Ред.)", - уточнил Уоллес.

Ранее в министерстве обороны Великобритании утверждали, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма. В ведомстве отрицали, что на пути следования эсминца российской стороной проводилось бомбометание.

В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который утром в среду вошел в территориальное море РФ в Черном море в районе мыса Фиолент на три километра.

"Эсминец был предварительно предупреждён о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - сказали в Минобороны РФ.

Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер", заявили российские военные.

Напомним, 23 июня произошел военно-морской инцидент в Черном море около Севастополя, где российские военные со стрельбой и бомбометанием выпроводили из вод около Крыма британский эсминец Defender, который на днях зашел в порт Одессы для проведения совместных учений Великобритании, США и Украины.

Сегодня телеканал BBC опубликовал видео с борта британского эсминца Defender, на котором показано, что происходило на корабле во время вчерашнего инцидента возле аннексированного Крыма. На записи слышно, как по радио российские военные просят экипаж эсминца сменить курс, предупреждая, что в противном случае откроют огонь.