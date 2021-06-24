Реформа среднего образования приведет к закрытию старших классов в школах, которым не удастся соблюсти норму о наполняемости двух классов минимум 25 человек в каждом.

Такое требование остается в тексте проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования (№ 4629-1).

Этот документ авторства народных депутатов от "Слуг народа" Сергея Бабака, Сергея Колебошина и Юлии Гришиной был накануне утвержден профильным комитетом. После доработки таблицы изменений она будет опубликована на сайте.

Несмотря на позицию Ассоциации городов Украины, которая выступила против фиксации в законопроекте нормы о наполняемости линейных классов в количестве 25 человек, депутаты отказались убрать ее из проекта.

Аналитик Ассоциации Татьяна Куценко, присутствовавшая на заседании комитета, в комментарии "Стране" сообщила, что эту норму оставляют в проекте и она вступит в силу с 2027 года.

"Пока остается норма о наполняемости двух лицейных классов, она будет действовать с 2027 года. Наши громады сказали, что выполнить эту норму невозможно. Но комитет не принял во внимание эти аргументы. Мы считаем, что если громады способны содержать школы, где меньше детей в линейных классах, они должны сами это решать", - отмечает Татьяна Куценко.

Однако еще во время заседания комитета его зампред Сергей Колебошин заявил, что такие нормы поддерживают и профильное министерство, и местные департаменты образования.

Эксперт в сфере образования Андрей Черных сообщил "Стране", что депутаты проигнорировали мнение экспертов, чтобы органы местной власти сами определяли при каком количестве учеников открывать старшие классы.

"Инициатива профильного комитета определить показатель минимального количества учеников для классов лицеев – не меньше 25 учеников, вызывает много вопросов. По состоянию на сегодня, законодательством установлена минимальное количество учеников в государственных и коммунальных учреждениях - 5 учеников, а максимальное количество учеников для классов профильной школы – 30 учеников. Какая цель стоит? Добиться более качественного образования или сэкономить деньги? Такой подход не понимают не на местах, данную инициативу не поддерживает Ассоциация городов. Если мы говорим о борьбе за качественное образование, то возникает логический вопрос – в каком классе более эффективное будет усвоение материала, там где 15 учеников или там где минимум 25 учеников? Ответ очевиден. В первую очередь учителям, которые непосредственно работают с детьми на местах. Если мы говорим о том, что лицей это что-то больше чем школа, гимназия, то это подразумевает больше внимание конкретному ученику, больше индивидуального подхода. А если будет в классах на параллели 10 или 11 или в будущем 12 классе по 23 ученика? То, что? Это уже не будет лицей? В свое время (2011 год) была идея определять статус вуза от количества студентов. Это что-то напоминает такой подход. Инициатива по привязке статуса вуза к количеству студентов вызвала протест студентов, и от этой идеи отказались. Уверен, что нужно отказаться от такой идеи и данный вопрос должны решать органы местного самоуправления", - считает Черных.

"Страна" уже подробно анализировала проблему реформы среднего образования в публикации "Лишние дети. Почему в украинских школах уже с этого года начнут массово закрывать набор в старшие классы", а также в материале "Украинские школы отказываются принимать первоклассников в 2021 году. Что происходит?"

Изначально в проекте реформы было два прямых требования закона, чтобы в населенном пункте открыли 10 классы, а такая школа получила статус лицея. Во-первых, количество жителей должно быть не меньше 50 тысяч. Во вторых, должно быть не менее 4 классов на параллели в учебном заведении. В регионах реализовать эти нормы было просто невозможно. Например, в Винницкой области единственный город больше 50 тысяч населения - это Винница. И получается, что все выпускники 9-х классов из всей области должны были бы ехать поступать в Винницу в 10-й класс. Это самый наглядный пример ошибочного подхода, который хотели реализовать.

После многочисленных протестов громад и отраслевых экспертов депутаты отредактировали этот закон и убрали норму о жителях населенных пунктов.

Также они скорректировали требование по открытию лицейных (10-х) классов - теперь необходимо не 4 десятых класса, а только два, но минимум с 25 детьми в каждом.

Таким образом, если в населенном пункте не наберется 50 человек, желающих пойти в 10 класс, такая школа будет выпускать детей из 9 класса, и им придется уезжать из своих населенных пунктов, чтобы продолжить образование там, где учебные заведения смогут набрать 50 десятиклассников.

Отметим, что требование закрыть старшие классы, если не будет указанной наполняемости, коснется не только школ в регионах. Некоторые школы в Киеве также вынуждены будут выпускать учеников из 9 классов и не будут иметь возможности учить детей дальше. Например, в 110 школа Киева есть только один класс в 22 ученика. В школе №213 два класса по 22 ученика. В школе №4 - один класс в 23 ученика. То есть, эти учебные заведения потеряют возможность открывать лицейные классы.

В педагогических сообществах негативно воспринимают реформу в таком виде.

"А как же финская система, где в классах по 15 учеников", "задача этих марионеток - уничтожить образование", - пишут в профильных группах.

Во втором чтении депутаты планируют принять этот проект до конца текущей сессии, то есть до конца июля нынешнего года.