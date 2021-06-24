Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в использовании оружия НАТО в Донбассе. Таким образом, учения Sea Breeze можно расценить как провокационные.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломата.

По мнению Захаровой, такие маневры проводятся ради "накачки" Украины оружием. Кроме того, Вашингтон выделяет большие суммы на помощь Киеву, что также вызывает обеспокоенность у российской стороны.

"Западные партнеры очень нервно реагируют на учебные маневры, которые проводит наша страна и заранее об этом уведомляет. Но как только мы начинаем их проводить, на Западе начинается истерика", — напомнила представитель МИД.

Напомним, военные учения Sea Breeze проводятся в Украине с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины. В ходе учений, цель которых - улучшение сотрудничества и координации между странами черноморского региона, отрабатываются маневры как в море, так и на суше. Согласно договоренности, Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья. США, в свою очередь, поддерживают учения финансово, помогают с техникой и оборудованием.

Sea Breeze-2021 пройдет с 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря, в районе Одессы и Очакова. Основные участники учений — Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны-партнеры. Кроме того, в учениях будет задействовано около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до трех тысяч личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

Ранее Россия призывала США и их союзников по НАТО отказаться от военных учений Sea Breeze в Черном море. По словам дипломатов, масштаб и "явно агрессивный характер" маневров Sea Breeze повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море и никоим образом не соответствуют реальным потребностям региональной безопасности.