Блогер Александр Волошин, который на видео отобрал под возмущенное сопротивление матери у ребенка iPhone, признался, что это видео было "постановочным", а в кадре присутствовали актеры.

20-минутное видео с признаниями Волошин опубликовал в YouTube

Блогер начал с извинений перед мамой и девочкой, (эти извинения были нужны для драматургии повествования, и оказались ложными), затем последовали несколько сценок с шутками, и к 13 минуте он показал часть видео, как он на Крещатике предлагает девочке и ее маме подыграть ему и поскандалить для видеоролика, что согласно его версии доказывает, что, сцена, где он вырывает телефон у ребенка из рук, была постановкой.

Результатом такого вброса блогер доволен. Он считает, что медиа, распространившие информацию об этом случае, сыграли ему на пользу и предоставили пиар. Самым важным, в этой ситуации, он считает, что пиар был бесплатным и то, что его заметили в Украине и России.

"Запостили самые популярные сайты, у которых стоимость рекламы стоит от 1000 до 10000 долларов. Более 100 сайтов и журналов запостили нашу новость, причем по 2 раза, около 100 блогеров осветили это на территории Украины и России осветили это событие у себя в сторис, у себя в постах, в инстаграм, при чем блогеры не маленькие, миллионники. Телеграм-паблики, суммарное количество аудитории которой составило более 10 миллионов подписчиков. Несколько крупных телеканалов. И самая вирусная соцсеть, в которой самые огромнейшие охваты получило это событие- тикток. Просто каждый, кому не лень освещал это событие. Потому, что им это выгодно постить, потому что событие набирало все больше и больше оборотов. И самое важное - это все было бесплатно", - делится блогер.

Напомним, скандал вспыхнул в начале недели, после того, как киевские телеграм-каналы начали распространять видео подписчицы. На видеозаписи Волошин силой отбирает у ребенка телефон, подаренный, якобы за победу в розыгрыше айфона.

Более того, намекает на предложение откупиться от последствий за 2000 гривен.

В подводке автор видео описывает ситуацию, в которой ребенок стал фактически, жертвой нападения, испытавшим в тот момент разочарование и шок.

На следующий день блогер Волошин, комментируя ситуацию на "Новом канале" в ответ на вопрос о том, какая ситуация складывалась на самом деле, он отвечать отказался, намекая, что "появится некое видео". В ответ журналисты в шутку поинтересовались, зачем он в таком случае, вообще включился

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