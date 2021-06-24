В Австрии суд вынес приговор 68-летнему мужчине и его 42-летнему сыну, которые хранили дома предметы нацистского культа и научили собаку зиговать.

Об этом сообщает Heute.

Мужчины оказались на скамье подсудимых в суде Санкт-Пельтена (Нижняя Австрия). Их обвиняли в повторной противоправной деятельности. Властям на них пожаловался знакомый.

В доме австрийцев провели обыск. Во время проведения следственных действий 68-летний мужчина поприветствовал сотрудников полиции словами "Хайль Гитлер". Правоохранители изъяли у него и его сына кинжалы СС, жетоны, знаки со свастикой и т. д.

По словам свидетеля, обвиняемые обучили гитлеровскому приветствию свою собаку. На суде он рассказал, что когда собаку спрашивали, как дела у Ади, то животное поднимало правую лапу. WhatsApp 42-летнего мужчины был забит картинками и высказываниями Гитлера.

"Мы коллекционеры, а не нацисты", - заявили обвиняемые на суде. Старший добавил: "А я фанат кайзера".

В итоге сына приговорили к 15 месяцам условного срока, отцу дали один год.

Напомним, это не первый случай, когда люди учат своих собак зиговать. Например, в 2018 году в Шотландии оштрафовали блогера, который научил этому нацистскому приветствию своего мопса.

Также мы писали, что зиговавшему в апреле в центре Киева активисту "Мовного патруля" Руслану Кошовенко грозит несущественный штраф, исправительные работы сроком до 2 месяцев либо админарест на 15 суток. Такие санкции предусматривает статья 173 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), по которой составлен админпротокол против него.