В Министерстве обороны Великобритании заявили, что 23 июня британский эсминец совершал мирный переход по водам Украины возле аннексированного Крыма, что соответствовало нормам международного права.

Об этом заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес, пишет The Times.

"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом", - сказал министр.

Кроме того, он напомнил, что королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право и ему не будет оказано препятствий в мирном переходе. При этом реакция РФ не вызвала удивления в Британии.

"Дезинформация - это то, что приходит и уходит с Россией. Это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не удивлены этим, мы готовы к этому", - заявил Уоллес.

Напомним, 23 июня британский эсминец зашел в воды Черного моря возле аннексированного Крыма. Российские военные выпроводили его со стрельбой и бомбометанием.

Также сообщалось, что в Британии назвали трактовку Россией инцидента с эсминцем в Черном море неточной. В свою очередь Россия расценила инцидент с эсминцем как провокацию.