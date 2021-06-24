Россия готова к возобновлению диалога с Европейским Союзом. В Кремле ответили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об установлении диалога между ЕС и РФ.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Путин позитивно относится к инициативам, которые помогли бы наладить диалог между Брюсселем и Москвой.

"Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой", - заявил Песков.

Напомним, 22 июня, в день 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР Меркель позвонила Путину. По просьбе канцлера Германии президент России проинформировал ее об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня.

На следующий день после беседы с президентом РФ канцлер ФРГ предложила пригласить главу Кремля на встречу лидеров стран Европейского Союза. Инициативу поддержал и президент Франции Эммануэль Макрон.

Сегодня Ангела Меркель заявила, что Евросоюз должен наладить прямой контакт с Россией. По ее словам, страны ЕС вместе должны создать механизмы, чтобы отвечать на "многочисленные российские провокации".