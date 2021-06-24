Посол Китая в Украине Фань Сяньжун, комментируя ситуацию вокруг "Мотор Сичи", заявил о надеждах Пекина на то, что законные интересы китайских инвесторов будут защищены.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве 24 июня, сообщает корреспондент "Страны".

Журналист "Страны" спросила посла о реакции и ответных действиях Китая на арест и фактическое изъятие этого предприятия у китайских инвесторов.

"Вокруг "Мотор Сичи" идут разговоры в течение последних лет. Этот проект является одним из проектов сотрудничества, в котором участвует китайское предприятие. Раз китайское предприятие участвует в этом проекте, мы надеемся, что украинская сторона учтет законные интересы инвесторов. Чтобы эти законные интересы не пропали так просто", - заявил посол.

Он отметил, что в этом заинтересована и украинская сторона.

"Мы приняли во внимание, что правительство Украины прилагает постоянные усилия к тому, чтобы усилить свой ритм в этом отношении. Поэтому любая неаккуратность могла бы повлиять на восприятие инвесторами рейтинга Украины. В этом плане мы надеемся, что законные интересы китайских инвесторов действительно будут защищены", - добавил посол.

И уточнил, что за судьбой проекта "Мотор Сич" "следят многие - и в мире, и в Китае". Впрочем, на вопрос "Страны" о конкретных действиях Китая в отношении ареста акций "Мотор Сичи" посол не ответил.

"Какова будет судьба этого проекта, будет ли справедливое, рациональное решение в соответствующих вопросах - конечно, люди ждут и заботятся. Уверен, украинская сторона это понимает. У нас есть соответствующие контакты. Украинская сторона нас заверяет в том, что будет соответствующим образом защищать законные интересы (китайских инвесторов - Ред.)", - заявил посол Китая.

Напомним, в марте 2021 года суд арестовал 100% акций "Мотор Сичи" и передал их в АРМА.

Также мы писали о том, что после этого Зеленский ввел в действие решение СНБО о возвращении "Мотор Сичи" в госсобственность.

После национализации "Мотор Сичи" МИД КНР потребовал у Украины защиты интересов китайских инвесторов.