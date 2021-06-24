В инциденте у берегов Крыма, когда российские военные развернули четырьмя бомбами британский эсминец "Дефендер", участвовавший в совместных с Киевом учениях, в Британии увидели сигнал для Украины от России и тест Запада на будущую реакцию Пекина в аналогичной ситуации в Южно-Китайском море.

"Страна" проанализировала, что пишут об инциденте в британской прессе.

"Зрелише для Китая, не для Кремля"

В российском Минобороны заявили, что патрульный катер совершил несколько предупредительных выстрелов, а боевой самолет сбросил авиабомбы впереди по курсу эсминца, проходившего вблизи крымского побережья.

Британское правительство в свою очередь уверяет, что никаких предупредительных выстрелов или сброса авиабомб не было, как и конфронтации в море. При этом, как констатирует Guardian, у британских министров вряд ли были иллюзии относительно реакции Кремля на вход эсминца "Дефендер" в спорные воды Крыма.

Иными словами, британская пресса признает, что инцидент мог быть спровоцирован Лондоном.

"Ты не остановишь наши корабли! - дерзкая Британия говорит Путину", - пишет Times в заголовке на первой полосе и продолжает: "Флот Королевства продолжит плавать вдоль Крыма, несмотря на "предупредительные сигналы" России.

"Ты не остановишь наши корабли! - дерзкая Британия говорит Путину" - заголовок на первой полосе Times

Одним из мотивов "теста", считают местные СМИ, могло стать прощупывание реакции Китая.

"В каком-то смысле это зрелище предназначалось не Кремлю, а Пекину. К концу лета британский авианосец "Куин Элизабет" поведет международную группу кораблей через Южно-Китайское море, где у Китая много территориальных претензий", - пишет Guardian.

Кстати, пишут британские СМИ, в прошлом году Лондон поднял истребители "Тайфун" в ответ на пролет российских бомбардировщиков к северу от Шетландских островов, также Британия отслеживает проход российских военных кораблей через Ла-Манш из Балтийского моря в Средиземное.

"Намеренно зашел в воды Крыма"

При этом корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил, который находился на борту "Дефендера", рассказал, что заявления Британии и России не вполне соответствуют тому, что он сам наблюдал.

По его словам, он насчитал в небе над эсминцем не менее 20 российских военных летательных аппаратов, а два российских патрульных катера в некоторые моменты приближались к нему на расстояние примерно в сотню метров.

В своем репортаже Бил описывает воинственные предупреждения, передаваемые по радиосвязи с российских катеров в тот момент, когда команда британского корабля готовилась к возможной конфронтации.

"Если вы пересечете границу, я открою огонь, если вы пересечете границу, я буду стрелять, вы меня слышите?" - предостерегают российские военные экипаж эсминца.

"Все время, что длился этот проход, экипаж "Дефендера" был в состоянии повышенной готовности, на постах, в какой-то момент они надели защитные маски на случай перестрелки, но они не думали, что перестрелка на самом деле произойдет - и ее не было", - рассказал корреспондент BBC.

По его словам, "Дефендер" продолжил переход в территориальных водах возле Крыма и не сменил курс, несмотря на маневры российских военных кораблей.

Как утверждает журналист, когда британский корабль подошел к территориальным водам Крыма, его команда была поднята по тревоге, а оружие проведено в состояние боевой готовности.

"Defender намеренно собирался углубиться на 19 км в территориальные воды Крыма. Капитан настаивал, что это единственно возможный безопасный проход в этом районе", - приводит слова журналиста ВВС.

Репортер Daily Mail был на корабле во время инцидента

Некоторые увидели в крымском инциденте знак готовности России на эскалацию отношений с Западом, а само ЧП назвали "дипломатией канонерок" (военно-политический курс, при котором используется демонстративная проекция силы с применением военно-морского флота).

"Инцидент в Черном море, произошедший вскоре после саммита Россия-США, где должны были быть установлены рамки поведения для обеих стран, показал готовность России прибегнуть к дипломатии канонерок", - пишет Times.

Как пишет издание, у России есть причины нервничать из-за базы в Севастополе, которая в 2014 году сыграла ключевую роль в событиях в Крыму.

"Рискнув превратить неспокойные воды Черного моря в потенциальный театр военных действий, Россия торпедировала все надежды на перезагрузку отношений с Западом. Когда российский корабль открыл огонь по курсу британского эсминца, а мощный военный самолет Су-24 начал сбрасывать бомбы на его пути, стало понятно, что президент Путин как никогда готов к эскалации отношений с НАТО", - пишет Times.

Некоторые даже увидели готовность России к войне.

"Измените курс или я буду стрелять! Россия - на тропе войны", - пишет Daily Express.

Daily Express пишет, что "Россия - на тропе войны"

Тем временем публикации в британских СМИ вновь подняли вопрос "Чей Крым?". На опубликованной Daily Mail графике инцидента полуостров изображен российским.

"Надо бы и экипажу британского эсминца эту карту посмотреть. А то ведь там действительно кто-то думает, что Крым украинский", - иронизирует в Фейсбуке политолог Владимир Корнилов.

На инфографике Daily Mail Крым изображен в том же цвете, что и Россия

"Обе стороны объявят о победе"

"Подобные происшествия не редкость, но на этот раз все происходило на фоне дополнительных раздражителей для России. Кремль считает Черное море своим "задним двором" (при этом именно британцы на международных военных учениях в Украине в сентябре прошлого года хвастались, что "высадились на заднем дворе России", параллельно активизировались разговоры о том, чтобы создать в Украине британскую военную базу, - прим. ред.). Но Запад продолжает укреплять силы Украины, которая по-прежнему борется с Россией на Донбассе. Украина и Великобритания на этой неделе заключили соглашение о совместном строительстве боевых кораблей для украинских военно-морских сил и строительстве двух баз для украинских ВМС", - пишет Guardian.

Обе стороны, считает издание, по итогам произошедшего объявят о своей победе.

"Русские скажут, что прогнали британской военный корабль - "Дефендер" покинул район примерно через час, как и планировалось. Британия заявит, что защищала важный принцип - свободу навигации", - заключает Guardian.

Times резюмирует, что "способность Путина симулировать войну или начать реальный конфликт, готовность переключаться между дипломатией и предупредительными выстрелами" не дают стабилизироваться отношениям между Востоком и Западом.

Independent также поддерживает мысль, что инцидент в Черном море ясно показывает: напряженность в отношениях Запада с Россией остается.

В целом же британские СМИ призывают Запад к тому, чтобы не усиливать конфронтацию и стараться минимизировать риски военного конфликта.

"Дипломатические размолвки будут, но нужно проявлять осторожность, чтобы избежать эскалации", - предупреждает издание.