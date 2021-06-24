В Кремле инцидент с эсминцем Великобритании в водах Черного моря считают продуманной провокацией, которая не соответствует постулатам международного права. При этом Россия готова защищать свои границы в том числе и военными методами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

"Мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми, и несоответствующими международному праву", - заявил Песков.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, которого цитирует ТАСС, заявил, что РФ готова защищать свои границы не только политико-дипломатическими, но и военными средствами.

"Что мы можем делать? Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги и не понимают. Я предостерегаю всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственных границ РФ, от подобных провокационных шагов, потому что безопасность нашей страны прежде всего", - заявил Рябков.

Кроме того он сказал, что территория РФ - неприкосновенна и нерушимость ее границ будет защищаться разными средствами, а поведение, которое балансирует на грани столкновения, приводит в тяжелым последствиям.

"Мы возмущены их (британцев - Ред.) поведением и отмечаем, что балансирование на грани столкновения чревато тяжелейшими последствиями для тех, кто такого рода мероприятия планирует и затем пытается их осуществить", - сказал он.

Напомним, 23 июня британский эсминец зашел в воды аннексированного Крыма и российский корабль выстрелил по нему, после чего российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.

В посольстве Великобритании в России заявили, что британский эсминец совершал мирных проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а описанные российской стороной события - неточные.

Однако в МИД России такие заявления назвали ложью.