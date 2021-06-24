Бизнесмен Павел Фукс, против которого ввели санкции в пятницу на заседании СНБО, заявляет, что прошел все процедуры по выходу из гражданства Российской Федерации.

Об этом он сообщает в своем Телеграм-канале.

"Вчера мои адвокаты получили выписки миграционной и налоговой служб РФ, которые подтверждают, что, соблюдая все процедуры, я вышел из гражданства РФ. В Российской Федерации бизнес не веду, налоги не плачу. На скриншотах ниже - информация о недействительных, то есть аннулированных паспортах. Такой паспорт может быть сдан и утилизирован или не сдан…и числиться в розыске - оба варианта, как показано на скриншоте, означают, что документ недействителен", - написал он в своем Telegram-канале, прикрепив соответствующие снимки.

Предприниматель добавил, что проверка по базе МВД РФ выдает, что паспорта недействительны.

По его словам, процедура выхода из российского гражданства "непростая и длительная".

"Среди прочего, чтобы выйти из гражданства РФ, заявление на которое я подал в 2017-м, тогда же мне было необходимо пройти процедуру "замены паспорта в связи с достижением 45-летнего возраста". В 2017-м в консульском отделе посольства РФ в Украине паспорт сразу же сдал", - подчеркнул Фукс.

Напомним, 18 июня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против бизнесмена Павла Фукса.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что как показали проверки аппарата Совета, Фукс причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. По словам Данилова, санкции в отношении Фукса применены в связи с деятельностью компании "Голден деррик". Он пояснил, что речь идет о 19 лицензиях на добычу углеводородов, которые СНБО решило аннулировал 19 марта этого года. Данилов пояснил, что эти 19 компаний были зарегистрированы 6 декабря 2018 года одним человеком – Виталием Лупето по одному адресу в Александрии.

В свою очередь Фукс заявил, что будет оспаривать в суде решение Совета национальной безопасности и обороны о наложении на него персональных санкций. Также он рассказал, за что на него могли наложить санкции.

Вскоре после введения санкций бизнесмен, член наблюдательного совета мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", объявил о приостановке своих полномочий и выходе из этого органа.