Телеканал BBC обнародовал видео с борта британского эсминца Defender, на котором показано, что происходило на корабле во время вчерашнего инцидента возле аннексированного Крыма. В частности, на записи слышно, как по радио российские военные просят экипаж эсминца сменить курс, предупреждая, что в противном случае откроют огонь.

Британский вещатель обнародовал видео в четверг, 24 июня.

В своем репортаже журналист Джонатан Бил рассказывает, что корабль идет к берегам Крыма, заявляя, что судно находится в территориальных водах Украины. Также в кадр попал момент, когда по радио звучит предупреждение от россиян, что при дальнейшем движении эсминца будет открыт огонь.

"Если вы пересечете границу, я открою огонь, если вы пересечете границу, я буду стрелять, вы меня слышите?" - предупреждают российские военные.

После этого слышны звуки, похожие на звуки предупредительных выстрелов. При этом на видео сообщают, что выстрелы действительно были, но они были произведены далеко от британского корабля. Также на видео запечатлен проход над эсминцем российских фронтовых бомбардировщиков.

"Все время, что длился этот проход, экипаж "Дефендера" был в состоянии повышенной готовности, на постах, в какой-то момент они надели защитные маски на случай перестрелки, но они не думали, что перестрелка на самом деле произойдет, и ее не было", - рассказал корреспондент BBC.

По его словам, эсминец продолжил переход в территориальных водах возле Крыма, в 12-мильной зоне, и не сменил курс, несмотря на маневры российских военных кораблей. Однако в конце концов российские военные развернули британский эсминец от пределов Крыма.

Напомним, британский эсминец HMS Defender зашел в порт Одессы несколько дней назад. Сегодня российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" в Черном море в районе мыса Фиолент.

После этого в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе.

В то же время в британском военном ведомстве заявили, что в сторону эсминца Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.

В России действия эсминца расценили как провокацию Россию и создание основы для международного скандала.

В свою очередь Минобороны Украины назвало ситуацию с британским эсминцем "вооруженным инцидентом", который произошел в украинских территориальных водах, что является серьезным нарушением международного права.