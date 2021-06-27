Сегодня ночью в Лас-Вегасе на арене Virgin Hotel состоялся бой украинца Василия Ломаченко и японца Масаёси Накатани. Он завершился победой украинского спортсмена.

На девятом раунде судья остановил битву. Ломаченко победил техническим нокаутом.

Оба боксера выбрали привычные манеры боя: Накатани весь поединок старался держать соперника на расстоянии вытянутой руки, а Ломаченко не обращал на это внимания, нарушая дистанцию ​​и деморализуя японца.

Первые три раунда показали, что Накатани вряд ли одолеет соперника. Ломаченко без разведки пошел в атаку, подныривал под оппонента, пробивал ударной левой сбоку и прямо, заставлял японца пятиться назад. Тот в свою очередь пытался вязать Василия, но преимущество в габаритах сыграло против него на этот раз злую шутку: украинец постоянно выскальзывал из объятий японца.

Ломаченко доминировал весь бой. Фото: twitter.com/ESPNRingside

С середины боя было явно заметно, что единственная цель Нанатани - дожить до поздних раундов, даже не до конца 12-го.

В восьмом раунде Ломаченко взял паузу, дав шанс японцу отдышаться и собрать последние силы. Однако девятая трехминутка превратилась в избиение младенца. Рефери остановил бой, когда на Масаёси уже жалко было смотреть.

Накануне поединка, во время взвешивания, украинец показал вес 61,05 кг, а Накатани - 60,96 кг.

Что касается прогнозов исхода противостояния, от большинство экспертов и наблюдателей называли фаворитом Ломаченко. Согласно данным букмекерской конторы William Hill, коэффициент на его победу был равен 1,06. Успех Накатани оценивался в 8,00, ничья - в 23,00.

Этот поединок для Ломаченко первым после проигрыша от Трофима Лопеса в октябре 2020 года. Тогда украинский спортсмен сражался за звание абсолютного чемпиона. Проигрыш лишил его всех поясов. Боксер по итогам боя сделал заявление, что отказывается признавать вердикт судьи. Но пересмотра итогов не случилось.

Желание вернуться в топ, по словам Василия, побудило его согласиться на бой с Накатани. Хотя этот бой и не являлся титульным.

Помимо японца Масаёси Накатани, Василий Ломаченко в 2021 году хотел бы встретиться Девином Хейни или Джервонтой Дэвисом.