Посол КНР в Украине Фань Сяньжун заявил, что в Китае в ближайшее время планируются дни показа украинского кино, мероприятия по популяризации путешествий в Украину, а также украинской кухни. Об этом Фан Сяньжун сообщил на пресс-конференции в Киеве 24 июня, сообщает корреспондент "Страны".

Также Фан Сяньжун призвал открывать украинские рестораны в Китае и сделал комплимент украинским блюдам. Правда, при этом перепутал борщ с блюдом русской кухни - щами.

"Мне нравится украинская кухня. Особенно ваши щи. Да, щи? А, борщ? Борщ, очень вкусно. Котлеты по-киевски, вареники. У вас много вкусных вещей", - заявил посол.

Напомним, "Страна" писала о том, что в ходе пресс-конференции посол Китая заявил, что КНР готова помогать Украине со строительством инфраструктурных объектов. По его словам, скоро Китай и Украина "подпишут что-то хорошее" - вероятно, имеется в виду некий контракт.

Также мы сообщали, что посол Китая обсуждает с правительством Украины введение безвиза и расширение торговли.