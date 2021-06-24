Сейчас возле офиса ОПЗЖ, куда сотрудники ГБР в сопровождении СБУ приехали с целью провести обыски, стоит только одна машина СБУ, а внутрь никого не пускают.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По словам народного депутата от "Оппоплатформы" Юрия Загороднего, сейчас внутри офиса пишут итоговый протокол.

"Закончилось все тем, что они хотели пройти в приёмную депутата Медведчука, так как по их информации, там находится кабинет помощника Медведчука. Но у них нет решения суда, чтобы проводить там определенные следственные действия. Мы им объяснили, что если у них будет решение суда, где сказано, что можно зайти и провести следственные действия в приёмной Медведчука — пожалуйста, пусть проводят, но пусть придерживаются действующего законодательства Украины", — сообщил Загородний.

Он добавил, что обыски проходят в помещении, где живет Медведчук с семьей, а также мама жены Медведчука Оксана Марченко.

Помимо этого, в пятницу, 18 июня, члены фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" подали в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступления народным депутатом Никитой Потураевым, который призвал в Раде убивать нардепов.

Ранее в Раде произошла драка после слов депутата Никиты Потураева, который призвал расстрелять вторую по размеру фракцию парламента - "Оппозиционную платформу - За жизнь".