В пятницу, 24 июня, в Украине будет по-прежнему жарко.Температура воздуха местами поднимается до +36 градусов. Но уже на выходных в страну придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптика, завтра в течение дня в Украине ожидается +30...+36 градусов. На крайнем юге страны местами будет прохладнее - +27...+30 градусов.

По прогнозам Диденко, в пятницу в стране не ожидается существенных дождей, лишь в южной части Украины и на западе есть шансы локальных коротких осадков. Однако уже поздно вечером 25 июня в западных областях возможны сильные грозовые дожди - их с запада Европы принесет атмосферный фронт.

В Киеве завтра, по словам синоптика, снова будет жарко, днем ожидается +​​32...+35 градусов. Без осадков, ветер будет юго-восточным, небольшим или умеренным.

"На выходных в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы. Также ослабнет жара, которое коснется в субботу западных областей, в воскресенье - севера", - написала Диденко.

По ее словам, в понедельник, 28 июня, свежая воздушная масса двинется восточнее. Температура воздуха в стране опустится до +25...+29 градусов, разве что на востоке страны местами ожидается +28...+31 градус.

Напомним, в Закарпатье аномальная жара побила 130-летний рекорд и достигла +39,8 градусов.

Также мы писали о том, что в Киеве также зафиксировали рекордную жару. 23 июня температура воздуха в столице поднялась до +33,7 градусов, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году.