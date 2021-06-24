В Москве работодатель обязан отстранить сотрудников, которые отказались проходить вакцинацию от коронавируса. В то же время им могут предложить перейти на удаленный режим работы.

Об этом в четверг, 24 июня, сообщил оперативный штаб российской столицы по контролю ситуации с коронавирусом со ссылкой на нормативную документацию Роспотребнадзора.

"Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от Covid-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний", - заявили в оперштабе.

Также представители органа уточнили, что работодатель имеет право предложить отстраненному сотруднику удаленную работу. При этом стоит учесть, что перевод отстраненного сотрудника на "удаленку" не предусмотрен российским законом, поэтому этот вопрос власти Москвы предлагают решать в индивидуальном порядке.

Оперштаб добавил, что на период отстранения сотрудника от работы зарплата ему не начисляется. Кроме того, пропущенное отстраненным работником время не включается в стаж, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

В то же время при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, опасных для окружающих людей, главные государственные санитарные врачи субъектов России имеют право выпустить постановление о проведении прививок, на основании которого от работы могут быть отстранены граждане, отказавшиеся от вакцинации.

Помимо этого в оперштабе предупредили, что работодатели, которые не соблюдают требования о количестве вакцинированных или не предоставляют информацию о них могут оказаться в условиях приостановки работы на 90 суток.

"С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации по Covid-19 управление Роспотребнадзора по городу Москве при направлении в суд материалов будет просить о применении санкции только в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток", - говорится в сообщении.

Согласно частям 2 и 3 статьи 6.3 КоАП РФ, за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрено административное наказание в виде штрафа или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. В этом случае будет применяться только приостановка деятельности предприятия.

Также в оперштабе добавили, что контроль работодателей за обязательной вакцинацией своих сотрудников будет осуществляться с помощью постоянных проверок.

Ранее главный санитарный врач Москвы выпустила постановление, которое обязывает привить от Covid-19 не менее 60% работников сфер торговли, общественного питания, транспорта и услуг. Второй компонент вакцины они должны получить к середине августа.

Напомним, ранее в этом месяце в Россию проник "индийский" штамм коронавируса "Дельта". В связи с резким ростом заболеваемости в Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Вслед за столицей в других российских регионах также заговорили о необходимости принудительной вакцинации.

Также мы сообщали, что с 28 июня в Москве запретят пускать в рестораны людей, которые не переболели Covid-19 или не вакцинировались.

Тем временем новый опасный штамм уже добрался до Украины, в связи с чем власти рассматривают возможность закрытия пассажирского сообщения с РФ.