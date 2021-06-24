Посол Китая в Украине Фань Сяньжун заявил, что Китай "почти до конца" победил коронавирус.

Об этом он сообщает корреспондент "Страны".

Как известно, первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы именно в Китае. Однако же Китаю раньше других стран удалось победить коронавирус: там фиксируют единичные случаи заболеваний.

Посол рассказал о том, какая ситуация с коронавирусом и его влиянием на экономику Китая сейчас.

"В первом квартале прошлого года из-за пандемии экономика Китая упала на 6,8 % - такого упадка не было несколько десятков лет. Но благодаря хорошим своевременным мерам Китай быстро встал на ноги. Экономика так быстро восстановилась, что даже мы не ожидали. Мы не думали, что сможем достичь такой быстрой победы над коронавирусом. Мы не совсем его победили, но почти до конца. В итоге Китай за прошлый год показал 2,3% положительный рост. В первом квартале этого года мы достигли уже 18,3% роста экономики. Китай сегодня - вторая экономика мира. Китай привлёк 160 млрд долларов инвестиций. По последнему прогнозу МВФ, рост экономики Китая в этом году будет 8,4%", - сообщает посол.

Он добавил, что Китай стал единственной в мире ведущей экономикой с положительным экономическим ростом в 2020 году.

Однако, посол уточнил, что много бизнесов в Китае закрылось из-за пандемии. Чтобы помочь гражданам, правительство уменьшило налогообложение для бизнеса, усилило помощь в сфере банковских услуг, обеспечивало трудоустройство. Именно с этим посол связывает то, что Китай вышел из пандемии коронавируса с минимальными потерями для экономики.

Посол добавил, что благодаря тому, что Китаю удалось сохранить экономику в условиях пандемии, страна помогала бороться с коронавирусом и другим странам. В частности, и Украине.

Он напомнил о чартерных рейсах, на которых Китай отправлял в Украину медицинские маски и лекарственные препараты в прошлом году. Китай наладил производство вакцин и медицинских масок, и помог более чем 130 странам мира.

Кроме того, Фань Сяньжун рассказал, что пандемия стимулирует развитие е-коммерс - покупки через интернет, а также онлайн-образование и онлайн-работа (совещания и встречи в Zoom).

Также Китаю, по словам посла, удалось в условиях пандемии ещё и повысить уровень благосостояния граждан.

"В прошлом году мы уже урегулировали проблему абсолютной бедности китайского народа. Она не была решена несколько тысячелетий. В прошлом году мы достигли среднего уровня благосостояния по всем направлениям. А с этого года начали реализовывать стратегическую программу построения социалистического государства "14-й пятилетки" к 2025 году (план экономического развития на ближайшие пять лет - Ред.). Суть в том, чтобы внутренняя экономика и внешняя способствовали друг другу", - заявил посол.

За ближайшие пять лет уровень жизни китайцев планируют ещё больше повысить.

Напомним, за время кампании по вакцинации населения от коронавируса китайские врачи сделали уже более 1 млрд прививок. По состоянию на 19 июня 2021 года в 31 административной единице КНР в общей сложности было сделано 1,01 млрд прививок от коронавируса нового типа.

Помимо этого посол Китая в Украине Фань Сяньжун сегодня, 24 июня, в Киеве проводит пресс-конференцию .