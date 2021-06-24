В четверг, 24 июня, в Тернополе произошел пожар в здании ресторана "Коловорот" в пер. Черновола. Огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего здания.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"24 июня в ГСЧС поступила информация, что в г. Тернополь в переулке В. Черновола 2, возник пожар ресторана "Коловорот" с распространением на кровлю рядом расположенного двухэтажного здания", - говорится в сообщении.

К 10:56 пожар был локализован на площади 500 метров квадратных. К борьбе с огнем привлечены

По состоянию на 10:56 пожар был локализован на площади 500 метров квадратных. 36 человек и 8 единиц техники ГСЧС., жертв и пострадавших нет.

Напомним, из-за аномальной жары на Закарпатье объявлен высший уровень пожарной опасности 4-5 класса.

Также сообщалось, что 50 бойцов ГСЧС и 11 спецмашин тушили во Львове масштабный пожар в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали 45 человек, всего были спасены 112 жителей дома.

Ранее "Страна" писала, что в Польше пожар уничтожил половину села. Более сотни человек лишились жилья.