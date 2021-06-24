Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США складывается либерально-тоталитарный режим.

Об этом сообщает "РИА Новости".



"Навешивая ярлыки на Россию, Китай, Иран и даже на своих союзников по НАТО - Турцию или в какой-то степени и в каких-то вопросах на Польшу, Соединенные Штаты и другие так называемые образцы либеральной демократии будто не замечают того, что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарные режимы", - сказал Нарышкин.

Напомним, "Страна" писала о том, как спецслужбы РФ и Беларуси договорились вместе бороться с действиями Запада. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава КГБ Беларуси Иван Тертель договорились об этом на встрече в Витебске. Речь о действиях Запада, нацеленных на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на просторах Союзного государства.

Также мы сообщали, что Нарышкин рассказал, как советский разведчик Абель добыл планы ядерного удара США по СССР. По его словам, легендарный советский разведчик-нелегал Рудольф Абель (настоящие имя и фамилия - Вильям Фишер), работая после Второй мировой войны в США, успешно добыл данные о планах Вашингтона нанести ядерный удар по СССР.