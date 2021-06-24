В среду, 23 июня, в Закарпатье столбики термометров поднялись до +39,8 градусов, такой аномальной жары в регионе не было уже 130 лет. По прогнозам синоптиков высокая температура воздуха продержится еще несколько дней.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

"23 июня температурный показатель достиг исторического рекорда! Автоматическая метеостанция "Ужгород", зафиксировала рекордную температуру за 130 лет: показатель термометра достиг отметки +39,8 градусов",- говорится в сообщении.

До этого рекордно теплым этот день был в 2002 году с отметкой +37.

Из-за высокой температуры воздуха на Закарпатье объявлен высший уровень пожарной опасности из-за высокой температуры - 4-5 класс. Людям рекомендуется в солнечные часы с 10 до 16 находиться в помещении, а гулять в утреннее и вечернее время.

Напомним, сегодня в Украине будет до +35 градусов жары. В западных и южных регионах пройдут грозовые дожди.

Также сообщалось, что синоптики назвали даты, когда аномальная жара в Украине сменится ливнями и грозами. Температура воздуха будет достигать +35.