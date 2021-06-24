Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает опасной идею канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу лидеров Евросоюза.

Об этом Кулеба заявил в Брюсселе в четверг, 24 июня, на совместной пресс-конференции с грузинским и молдавским коллегами и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, трансляцию в Facebook вела пресс-служба МИД Украины.

Глава украинского МИД Кулеба назвал идею Ангелы Меркель пригласить Россию на саммит Евросоюза "опасным отклонением от санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы".

Напомним, 23 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила пригласить президента России Владимира Путина на встречу лидеров стран Европейского союза, ее инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Также мы писали о том, что 24 июня Ангела Меркель под овации Бундестага заявила о необходимости поиска прямых контактов с Россией и российским президентом. По ее мнению, Евросоюз только так может научиться отвечать на "многочисленные российские провокации".