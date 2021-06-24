Посол Китая в Украине Фань Сяньжун заявил, что обсуждает с правительством Украины возможность введения безвизового режима для граждан Украины и Китая.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Мы готовимся подписать межправительственное соглашение о введении безвизового режима с Украиной", - отметил посол, анонсировав наплыв китайских туристов в Украину.

Сейчас ведутся переговоры между правительствами двух стран, а соответствующее соглашение может быть подписано в ближайшее время.

Также посол рассказал о сотрудничестве Китая и Украины и о потенциале торговли между странами.

"С января по май торговый оборот Украины и Китая составил 7 млрд 14 млн долларов. Это почти 48% роста от уровня прошлого года. А сколько месяцев в этом году ещё впереди", - добавил посол.

Фань Сяньжун сообщил, что Украина по торговле пшеницы и подсолнечного масло занимает первое место среди партнеров Китая в мире.

"Сельхоз-продукция Украины хорошего качества, вы произведёте ее в большом объёме, у вас хорошая земля. Объективно вы нуждаетесь в экспорте. А Китай нуждается в закупке с/х продукции. Импорт Китая в прошлом году - 100 млн тонн сои, а также ячмень, мясо, говядина. Украина по каким-то видам продукции выигрывает. Пшеница, подсолнечное масло - Украина по этим товарам занимает первое место среди партнеров Китая в мире. По другим статьям Украина пока отстаёт", - отметил посол.

Он добавил, что сейчас обсуждает с Украиной возможность наращивания экспорта в Китай.

"Мы готовы закупать больше продукции из Украины. Рынок Китая для Украины открыт", - заявил посол.

Напомним, сегодня, 24 июня, в Киеве проводит пресс-конференцию посол Китая в Украине Фань Сяньжун. В ходе пресс-конференции посол Китая уже заявил, что КНР готова помогать Украине со строительством инфраструктурных объектов.

Помимо этого, недавно сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что США не должны ввязываться в новую холодную войну с Китаем. По его мнению, Штатам необходима активизация международного сотрудничества, в том числе с КНР.