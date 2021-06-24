Служба безопасности Украины подтвердила факт проведения следственных действий по делу народного депутата Виктора Медведчука. При этом, в службе отказываются делиться подробностями.

"Следователи СБУ и ГБР проводят следственные действия в рамках уголовного производства, в котором объявлены подозрения народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку", - сообщили ряд СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе

Официального сообщения на сайте СБУ пока не появилось.

Напомним, утром 24 июня у председателя политического совета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом до 9 июля, начались обыски. При этом, обыски проходят не только в партийном офисе и кабинетах соратников, но и у мамы Оксаны Марченко.

Об этом сообщил депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Кузьмин считает, что цель обысков - устрашение Медведчука, а не поиск доказательств по делу.

Напомним, 11 мая Медведчуку и нардепу от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

13 мая Медведчуку назначили меру пресечения в виде круглосуточного содержания под домашним арестом. После этого председатель политсовета анонсировал новые суды

Почему суд решил не заключать народного депутата под стражу подробно разбиралась "Страна".