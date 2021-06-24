Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 24 июня, заявила, что Евросоюз должен наладить прямой контакт с Россией.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

По словам Меркель, страны ЕС вместе должны создать механизмы, чтобы отвечать на "многочисленные российские провокации".

"Не вызывает сомнений, что ЕС в результате своей географической близости и своей ответственности за страны "Восточного партнерства", например, в Украине или в Беларуси, или в Западных Балканах, должен дать соответствующий ответ на российскую активность. С моей точки зрения, мы как ЕС должны в этой связи искать прямой контакт с Россией и российским президентом", - сказала Меркель.

Бундестаг встретил ее заявление аплодисментами.

Это заявление прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Меркель продолжает на всех парах продвигать примирительную повестку с Россией.

Вчера FT написала, что

Германия и Франция готовят новую стратегию ЕС по более тесному взаимодействию с Россией после женевского саммита Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Дипломаты сообщили изданию, что канцлер Германии Ангела Меркель хочет, чтобы ЕС рассмотрел возможность приглашения российского президента на саммит с лидерами ЕС, и что эту инициативу поддержал Эммануэль Макрон.

А сегодня Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, заявила, что ЕС нужно добиться прямого диалога с руководством РФ.

Судя по всему европейцы решили воспользоваться окном возможностей (не исключено, что очень коротким) на фоне начавшегося диалога США и России, чтоб добиться нормализации отношений с РФ по важным для себя направлениям", - пишет телеграм-канал.

А самое важное из них - это отмена взаимных санкций, которые сильно вредят торговле и выгодным экономическим связям.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что будет скучать по Меркель, которая покинет пост канцлера ФРГ в сентябре.

Также мы писали о том, что Меркель предложила пригласить Путина на встречу лидеров Евросоюза. Предложение было озвучено послами Германии и Франции на состоявшемся 23 июня заседании комитета постоянных представителей Евросоюза. Инициативу немецкого политика поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.