В Сёрфсайде под Майами (Флорида) обрушилось многоэтажное здание, на место направлены более 80 бригад спасателей.

Об этом сообщает NBC 6.

"Десятки пожарных спасательных подразделений отреагировали на частичное обрушение многоэтажного здания кондоминиума в Серфсайде рано утром в четверг. Представители пожарной службы Майами-Дейд заявили, что более 80 бригад приехали после обрушения здания кондоминиума возле 88-й улицы и Коллинз-авеню к северу от Майами-Бич около 2 часов ночи", - говорится в сообщении.

#MDFR is on scene of a partial building collapse near 88 Street & Collins Avenue. Over 80 MDFR units including #TRT are on scene with assistance from municipal fire departments. Updates will be provided on Twitter as they become available.