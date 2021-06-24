В США рядом с Майами рухнуло многоэтажное здание. От него остались только обломки
В Сёрфсайде под Майами (Флорида) обрушилось многоэтажное здание, на место направлены более 80 бригад спасателей.
Об этом сообщает NBC 6.
"Десятки пожарных спасательных подразделений отреагировали на частичное обрушение многоэтажного здания кондоминиума в Серфсайде рано утром в четверг. Представители пожарной службы Майами-Дейд заявили, что более 80 бригад приехали после обрушения здания кондоминиума возле 88-й улицы и Коллинз-авеню к северу от Майами-Бич около 2 часов ночи", - говорится в сообщении.
#MDFR is on scene of a partial building collapse near 88 Street & Collins Avenue. Over 80 MDFR units including #TRT are on scene with assistance from municipal fire departments. Updates will be provided on Twitter as they become available.— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021
По словам официальных лиц, на месте происшествия технической спасательной группе помогали муниципальные пожарные депо.
Обрушенное здание под Майами. Фото: Miami Beach Police
На кадрах с места происшествия видно, что большая часть здания превратилась в груду обломков.
Полиция Майами-Бич и пожарно-спасательная служба также оказали помощь.
Неизвестно, сколько людей находилось в здании, и неизвестно, сколько людей может быть ранено.
Ранее в Южной Корее пятиэтажный жилой дом посреди белого дня рухнул на остановку, где как раз выходили пассажиры автобуса. Погибли девять человек, еще восемь ранены.
Кроме этого, 18 июня в бельгийском городе Антверпен пятеро строителей погибли при обрушении здания школы в пятницу.