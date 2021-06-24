В Сёрфсайде под Майами (Флорида) обрушилось многоэтажное здание, на место направлены более 80 бригад спасателей.

Об этом сообщает NBC 6.

"Десятки пожарных спасательных подразделений отреагировали на частичное обрушение многоэтажного здания кондоминиума в Серфсайде рано утром в четверг. Представители пожарной службы Майами-Дейд заявили, что более 80 бригад приехали после обрушения здания кондоминиума возле 88-й улицы и Коллинз-авеню к северу от Майами-Бич около 2 часов ночи", - говорится в сообщении.

#MDFR is on scene of a partial building collapse near 88 Street & Collins Avenue. Over 80 MDFR units including #TRT are on scene with assistance from municipal fire departments. Updates will be provided on Twitter as they become available. June 24, 2021

По словам официальных лиц, на месте происшествия технической спасательной группе помогали муниципальные пожарные депо.

Обрушенное здание под Майами. Фото: Miami Beach Police

На кадрах с места происшествия видно, что большая часть здания превратилась в груду обломков.

Полиция Майами-Бич и пожарно-спасательная служба также оказали помощь.

Неизвестно, сколько людей находилось в здании, и неизвестно, сколько людей может быть ранено.

Ранее в Южной Корее пятиэтажный жилой дом посреди белого дня рухнул на остановку, где как раз выходили пассажиры автобуса. Погибли девять человек, еще восемь ранены.

Кроме этого, 18 июня в бельгийском городе Антверпен пятеро строителей погибли при обрушении здания школы в пятницу.