Под Майами обрушилось многоэтажное здание. Фото: NBC 6

В Сёрфсайде под Майами (Флорида) обрушилось многоэтажное здание, на место направлены более 80 бригад спасателей.

Об этом сообщает NBC 6.

"Десятки пожарных спасательных подразделений отреагировали на частичное обрушение многоэтажного здания кондоминиума в Серфсайде рано утром в четверг. Представители пожарной службы Майами-Дейд заявили, что более 80 бригад приехали после обрушения здания кондоминиума возле 88-й улицы и Коллинз-авеню к северу от Майами-Бич около 2 часов ночи", - говорится в сообщении. 

По словам официальных лиц, на месте происшествия технической спасательной группе помогали муниципальные пожарные депо.

Обрушенная многоэтажка под Майами

Обрушенное здание под Майами. Фото: Miami Beach Police 

На кадрах с места происшествия видно, что большая часть здания превратилась в груду обломков.

Полиция Майами-Бич и пожарно-спасательная служба также оказали помощь.
Неизвестно, сколько людей находилось в здании, и неизвестно, сколько людей может быть ранено. 

Ранее в Южной Корее пятиэтажный жилой дом посреди белого дня рухнул на остановку, где как раз выходили пассажиры автобуса. Погибли девять человек, еще восемь ранены.

Кроме этого, 18 июня в бельгийском городе Антверпен пятеро строителей погибли при обрушении здания школы в пятницу.

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