Секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что в Украине неонацисты диктуют властям свою волю.

Об этом сообщает ТАСС.

Патрушев заявил, что в последние годы все большее распространение получают так называемые гибридные войны. В качестве примера он привел ситуацию в Украине в 2014 году. По мнению секретаря Совбеза РФ, тогда "внешние силы для насильственной смены власти сделали ставку на неонацистов".

"И сегодня мы видим, как они фактически диктуют властям свою волю и даже предпринимают вылазки в соседние государства. Имею в виду в первую очередь готовившееся американскими гражданами покушение на президента Беларуси Александра Лукашенко", - заявил Николай Патрушев.

Напомним, ранее секретарь Совбеза России Патрушев заявлял, что Украина вместе с НАТО может готовить вторжение в Крым.

Также мы писали о том, что, по мнению Патрушева, в Украине созданы центры по подготовке терактов в России. Он заявлял, что центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований развернуты на территории Украины с подачи западных спонсоров.