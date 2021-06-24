В Украине сегодня будет жара до +35. Также синоптики прогнозируют грозовые дожди в западных и южных областях.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Сегодня грозовые дожди в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в оккупированном Крыму.

На западе днем будет +32+35 днем, а ночью +17+20;

На севере днем ожидается +32+35, а ночью +18+21;

В центре будет днем +32+34, а ночью +19+21;

На востоке прогнозируют днем +33+35, а ночью +20+22;

На юге передают днем +28+32, а ночью +18+20.

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Днем передают +32+34, а ночью +20+22.

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на ближайшее время и советы, как уберечься от обжигающего солнца и высокой температуры воздуха.

Также жаркая погода на территории страны до конца рабочей недели и лишь на выходных ее сменят грозовые ливни.