Сегодня в Украине будет до +35 градусов жары. В некоторых областях возможны грозовые дожди
В Украине сегодня будет жара до +35. Также синоптики прогнозируют грозовые дожди в западных и южных областях.
Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.
Сегодня грозовые дожди в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в оккупированном Крыму.
- На западе днем будет +32+35 днем, а ночью +17+20;
- На севере днем ожидается +32+35, а ночью +18+21;
- В центре будет днем +32+34, а ночью +19+21;
- На востоке прогнозируют днем +33+35, а ночью +20+22;
- На юге передают днем +28+32, а ночью +18+20.
В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Днем передают +32+34, а ночью +20+22.
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на ближайшее время и советы, как уберечься от обжигающего солнца и высокой температуры воздуха.
Также жаркая погода на территории страны до конца рабочей недели и лишь на выходных ее сменят грозовые ливни.
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