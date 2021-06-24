Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что в Беларуси недавно был сорван сценарий "цветной революции", а некоторые западные страны перешли в отношении этого государства все красные линии.

Об этом сообщает ТАСС.

"В этой стране (Беларуси - Ред.) совсем недавно был сорван сценарий цветной революции, причем некоторые западные государства в буквальном смысле перешли все красные линии в попытке подорвать позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников", - заявил Патрушев.

В связи с ситуацией в Беларуси секретарь Совбеза ООН заявил, что в последние годы все большее распространение получают так называемые гибридные войны.

Напомним, после президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые протесты, участники которых не верили в победу Александра Лукашенко, о которой официально объявила белорусская ЦИК. Протесты продолжались длительное время, однако в феврале 2021 года Светлана Тихановская признала, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы".

Также мы писали о том, что в конце мая, после задержания в Минске Романа Протасевича, Тихановская объявила о новых протестах в Беларуси и об усилении "партизанского движения" в стране.