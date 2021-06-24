У председателя политического совета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом до 9 июля, с утра начались обыски. При этом, обыски проходят не только в партийном офисе и кабинетах соратников, но и у мамы Оксаны Марченко.

Об этом сообщил депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали ещё и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", - сообщил он

Кузьмин считает, что цель обысков - устрашение Медведчука, а не поиск доказательств по делу.

"Совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу. Фактически власть совершает новые преступления против Медведчука и действует при этом с особым садистским удовольствием", - написал он.

Напомним, 11 мая Медведчуку и нардепу от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

13 мая Медведчуку назначили меру пресечения в виде круглосуточного содержания под домашним арестом. После этого председатель политсовета анонсировал новые суды

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