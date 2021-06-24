Сегодня в Министерстве иностранных дел России прокомментировали инцидент с британским Defender.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам во время брифинга.

"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает - мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - сказал Рябков.

Также он заявил о готовности России отстаивать "нерушимость своей границы" как дипломатическими, так и военными методами.

"Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна, нерушимость ее границ - это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами", - добавил он.

Напомним, военно-морской инцидент произошел 23 июня в Черном море около Севастополя, где российские военные со стрельбой и бомбометанием выпроводили из вод около Крыма британский эсминец Defender, который на днях зашел в порт Одессы для проведения совместных учений Великобритании, США и Украины.

После чего представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Минобороны Британии и посольство страны в Москве распространяют ложь об инциденте с эсминцем в Черном море.

Ранее "Страна" разбиралась, что случилось на самом деле под Севастополем и какие будут последствия.

Напомним, на фоне попыток наладить диалог между Россией и Западом, Британия занимает "ястребиную" позицию, призывая США и ЕС вести себя с Москвой максимально жестко. В том числе и на украинском направлении.