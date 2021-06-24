Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что в мире возрождается биологическое оружие, а места вспышек опасных заболеваний совпадает с расположением зарубежных биолабораторий отдельных стран.

Об этом сообщает ТАСС.

"Отмечаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По сути, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ считает, что мировому сообществу необходимо обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран.

"Их деятельность строго засекречена и ведет к утрате суверенитета в сфере биобезопасности теми государствами, на территории которых эти объекты находятся", - заявил он.

Напомним, ранее Патрушев говорил о том, что США могут разрабатывать биологическое оружие в приграничных с Россией лабораториях.

Также мы писали о том, что в прошлом году эксперты Совета Европы пришли к выводу, что в мире возрастает вероятность применения биологического оружия после окончания пандемии коронавируса.